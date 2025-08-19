Таяни: Италия подкрепя срещата Зеленски-Путин да бъде в Женева

Започна нова фаза в конфликта в Украйна три години след руската инвазия, заяви италианският премиер Джорджа Мелони след срещите във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери, предаде АНСА. В американската столица бяха договорени гаранции за сигурността на Киев и предстояща среща между Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин.

Според италианския външен министър Антонио Таяни, най-доброто място за провеждане на срещата Зеленски–Путин е Женева.

„Италия подкрепя провеждането на разговорите в Женева, защото Швейцария винаги е работила за изграждането на мира. Рим също би бил идеално място, желано от американците, украинците и други, но съществува проблемът с Международния наказателен съд (издадената заповед за ареста на Путин за предполагаеми военни престъпления – бел. АНСА), така че това би било по-сложно. Смятам, че Женева е най-подходящото място", обясни Таяни.

„Днес започва нова фаза след три години - благодарение на Тръмп и на патовата ситуация на място. Ще обсъдим гаранциите за сигурността, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се повтори", каза Мелони по време на разговорите в Белия дом.

Разговорите в Белия дом показаха и колко високо Тръмп цени Мелони, с която американският президент поддържа много приятелски отношения, отбелязва агенцията.

При представянето на гостуващите европейски лидери, Тръмп нарече Мелони „велик лидер и вдъхновение за мнозина". „Въпреки че е млада, тя управлява сравнително продължително Италия - страна, където премиерите обикновено не се задържат дълго. И ще управлява още дълго", добави американският президент, пише БТА.