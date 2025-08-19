Ето къде в Европа може да се срещнат Зеленски, Путин и Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските дипломати не са единодушни относно мястото на евентуална среща между Тръмп, Зеленски и Путин.

Американските дипломати са помолили европейските си колеги да бъдат в готовност за евентуална тристранна среща между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин по-късно тази седмица.

Освен ако не настъпят промени в последния момент, САЩ и европейските им съюзници са се обединили около идеята срещата да се състои в Европа, пише Sky News.

По време на видеоконферентен разговор на „Коалицията на желаещите" през уикенда, премиерът на Италия Джорджия Мелони предложи Рим за домакин, а френският президент Еманюел Макрон предложи Женева. Зеленски и Тръмп предпочитат Рим, като настояват срещата да бъде във Ватикана, докато Путин държи на Женева.

Италианското и швейцарското външни министерства настояват, че са готови да бъдат домакини на преговорите, а дипломатите от ЕС оценяват и други места, включително Будапеща и Хелзинки.