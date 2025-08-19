Финландски депутат се самоуби в сградата на парламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Млад финландски депутат се е самоубил в сградата на парламента, само няколко седмици след като разкри, че има здравословни проблеми.

Днес около 11 часа сутринта местно време бе потвърдено, че 30-годишният депутат от СДП Еемели Пелтонен е починал в сградата на парламента, пише "Дейли мейл".

Той бе избран за първи мандат през 2023 г. и беше член на Административната комисия и Правната комисия, както и общински съветник в Ярвенпяа и председател на общинския съвет.

През юни Пелтонен разкри в социалните медии, че се лекува от бъбречни проблеми и е взел няколко седмици отпуск от парламентарните си задължения, за да се възстанови у дома.

По-късно обаче той разкри, че по време на лечението е получил бактериална инфекция.

„За да контролирам бактериите, започнах интравенозно лечение с антибиотици в болница, което ще отнеме време. В същото време лечението на бъбречните ми проблеми ще продължи", казва той преди смъртта си.

Полицията разследва инцидента. За момента не подозира престъпление. Спешните служби са получили сигнал днес в 11:06 ч., като на мястото са изпратили и парамедици.

Финландската телевизия Yle съобщи, че пред сградата на парламента е имало поне една линейка, пожарна и две полицейски коли.

"Линейките са минали зад сградата на парламента с включени сирени. След това са пристигнали голяма пожарна кола, полицейска кола и, с малко закъснение, брониран полицейски Мерцедес", разказва пред медията човек, който работи наблизо.

Директорът по сигурността Ааро Тойвонен нито потвърди, нито отрече първоначалните съобщения.

"В момента тече операция, в която участват спасителни служби, полиция и служби за спешна помощ. На този етап не мога да кажа нищо повече. Не мога да кажа каква е била реакцията на центъра за спешна помощ. Парламентът е малко по-специално място, така че може да се предположи, че такива неща са били взети под внимание, когато ситуацията е била неясна", посочи той

Пелтонен бе избран за депутат през 2023 г. с близо 6000 гласа. Политическата му кариера започна още на 18 години, когато бе избран в местния общински съвет с 153 гласа. На 22 години стана най-младият председател на общинския съвет в своя град. Завършва магистратура по политически науки в Университета в Хелзинки през 2020 г.

Финландският премиер Петтери Орпо заяви, че министерската група на Коалиционната партия, управляващата партия, ще спре да говори за политика за известно време на фона на трагедията.

„Преди малко време получихме наистина шокираща новина от парламента, нашето общо работно място, че един от нашите колеги е починал в сградата на парламента. Наистина тъжна новина", добави той.

"От името на парламента изразявам съболезнования на семейството и близките на представителя Пелтонен. Пелтонен беше харесван и уважаван колега от всички партии. С тези думи Юси Хала-ахо, председател на финландския парламент", коментира още Орпо.

Финландският парламент в момента е в почивка, а есенната сесия ще започне на 2 септември.