Швейцария е готова да даде имунитет на Путин, ако дойде на преговори за мир

Швейцария е готова да предостави „имунитет" на руския президент Владимир Путин, въпреки издадената срещу него заповед за арест от Международния наказателен съд, ако той пристигне в страната за участие в „мирна конференция". Това обяви външният министър на конфедерацията Игнацио Касис, цитиран от АФП.

„Миналата година федералното правителство прие правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест. Ако това лице пристигне за мирна конференция, а не по лични причини, тези правила влизат в сила", заяви Касис на съвместна пресконференция с италианския външен министър Антонио Таяни в Берн.

Френският президент Еманюел Макрон вече предложи преки преговори между лидерите на Украйна и Русия да се проведат именно в Женева – „в неутрална страна" като Швейцария.

"Ще направим всичко, за да се състои тази двустранна среща. А след това трябва да постигнем целта, до началото на септември да се проведе и многостранна среща. Но преди всичко трябва да бъде свършена цялата работа по гаранциите за сигурност. Затова следващите две седмици са абсолютно критични", подчерта Макрон в интервю за телевизия TF1.

Зеленски заяви във Вашингтон, че е съгласен на среща с Путин "един на един". "Потвърдих – и всички европейски лидери и правителствени ръководители ме подкрепиха – че сме готови за двустранна среща с Путин", каза той. По думите му срещата трябва да се проведе без предварителни условия.

Преди това Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че мястото за срещата между Путин и Зеленски ще бъде определено по-късно. Той заяви, че първо ще се състои среща между лидерите на двете страни, а след това – тристранни преговори с негово участие. Според източници на Ройтерс, на срещата си с европейските лидери на 18 август Тръмп е съобщил, че именно Путин е предложил подобна последователност.

Зеленски подчерта, че е готов за двустранна среща с Путин без предварителни условия. Украинският лидер съобщи това по време на брифинг след разговорите си с американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери:

"Въпросът е как ще протече двустранната среща. Ако Украйна започне да поставя глобални, безспорно справедливи условия за прекратяване на огъня и други въпроси, руснаците ще поставят сто свои условия. Затова смятам, че трябва да се срещнем без никакви предварителни условия и да обмислим възможните стъпки към прекратяване на войната", каза Зеленски.

Съветникът на ръководителя на Офиса на президента на Украйна Сергей Лещенко заяви, че условие за провеждане на преговори с Русия трябва да бъде прекратяването на огъня: "Нашето виждане е – първо прекратяване на огъня, а после всичко останало. Защо? Защото ако водим преговори преди прекратяването на огъня, това създава големи рискове от изнудване за Украйна. Днес боевете са едни, утре – други. И това може да има сериозни последици заради временните промени на бойното поле, които настъпват ту в едната, ту в другата посока".

Сега обаче Зеленски заяви, че е съгласен на преговори без предварителни условия.