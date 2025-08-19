Нетаняху: Слабият австралийски премиер предаде Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви днес, че австралийският му колега Антъни Албанезе е изоставил еврейската общност в Австралия и е предал Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това изказване може да влоши още повече двустранните отношения, вече подложени на изпитание от войната в ивицата Газа.

Нетаняху направи този коментар, след като Израел анулира вчера визите на австралийски дипломати, акредитирани към Палестинската автономна власт, след решението на Канбера да призна съществуването на палестинска държава и да отмени визата на израелски депутат.

"Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е: слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи", се посочва в изявление на английски език в официалния профил на министър-председателя на Израел в "Екс".

Израелският законодател, чиято виза бе отменена, бе планирал да се срещне с австралийската еврейска общност, която е изправена пред рязък ръст на антисемитските атаки след началото на конфликта между израелските въоръжени сили и палестинската въоръжена групировка "Хамас" в ивицата Газа преди близо две години.

Австралийската външна министърка Пени Уонг определи вчера анулирането на визите на австралийски дипломати от страна на Израел като "неоправдана реакция" и каза, че правителството на Нетаняху засилва дипломатическата изолация на Израел.

Израел е подложен на нарастващ международен натиск заради жертвите, които военната му офанзива причинява сред цивилното население в разрушената палестинска територия, посочва Ройтерс.

Миналата седмица Албанезе заяви, че Нетаняху "отказва да признае" хуманитарната криза и страданията в Газа. Австралийския премиер каза това ден след като обяви, че Австралия може да признае Държавата Палестина на годишната сесия на Общото събрание на ООН другия месец, след като Франция, Великобритания и Канада изразиха сходни намерения.