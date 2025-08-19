Доналд Тръмп: Украйна ще получи много земя, Зеленски трябва да е гъвкав в преговорите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю по Fox News. Американският президент бе попитан за актуална информация относно евентуална тристранна среща с участието на Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Украйна ще получи много земя, украинците ще върнат нормалния си живот, заяви още Доналд Тръмп.

Той каза, че вчера е разговарял с Путин по телефона и се надява, че поведението на руския лидер ще бъде добро.

"Ако не е така, ситуацията ще бъде трудна", добавя Тръмп.

Президентът на САЩ казва, че се надява Зеленски да направи това, което трябва, но подчертава, че той трябва да бъде гъвкав и в преговорите.

И добавя, че не би казал, че Зеленски и Путин някога ще станат най-добри приятели, но отбелязва, че двамата лидери са тези, които трябва да вземат решенията.

На въпроса дали САЩ ще разположат войски в Украйна като част от гаранцията за сигурността на страната, американският президент отговаря категорично, че това няма да се случи.

„Имате моето уверение", казва той, цитиран от Би Би Си.

На въпрос как са протекли вчерашните разговори с европейските лидери в Белия дом той ги нарича добри хора, които искат да сложат край на войната.

Тръмп казва, че конфликтът в Украйна е по-близък до тях, защото между тях има океан.

„За тях това е нещо различно. Когато става въпрос за сигурност, те са готови да изпратят хора на място", добавя той.

Президентът казва, че САЩ са готови да помогнат в някои аспекти на сигурността, например чрез въздушна подкрепа, но подчертава, че присъединяването към НАТО не може да бъде основната форма на сигурност, на която Украйна разчита.