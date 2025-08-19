Русия: Предадохме на Украйна телата на още 1000 военнослужещи, Киев ни върна 19

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия предаде на украинската страна телата на още 1000 загинали военнослужещи, а Украйна от своя страна предаде на руската страна 19 тела, съобщи ТАСС, като цитира свой източник.

"На Украйна са предадени 1000 тела, а на Русия - 19", каза той.

На 19 юни руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е предала на Украйна телата на 6000 загинали нейни военнослужещи и е готова да предаде още около 3000.

Киев също съобщи, че Русия му е върнала телата на 1000 загинали украински войници. Повечето от тях са загинали на фронта, но някои са починали в плен, предаде Франс прес, като отбеляза, че тези размени са един от малкото резултати от преговорите между двете страни, пише БТА.

"В резултат на мерки за репатриране на Украйна бяха върнати телата на 1000 загинали" от руската страна, според която става въпрос за украински войници, обяви украинският център, отговарящ за въпросите, свързани с военнопленниците.