ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските лидери обмислят налагането на нови са...

Времето София 27° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21137232 www.24chasa.bg

Забелязаха черна пантера край имението на крал Чарлз и кралица Камила

20656
Черна пантера Снимка: Pixabay

 Голяма черна пантера е била видяна в близост до имението Highgrove House в Тетбъри – резиденцията на крал Чарлз III и кралица Камила. Според жена, която видяла животното, то преследвало лисица по здрач, но било подплашено от трите ѝ кучета и избягало.

Случаят идва след друго наблюдение на пантера край магистрала M5 през май. Експертът по големи котки Рик Минтър разследва поредицата сигнали, като обяснява, че повечето достоверни случаи вероятно се отнасят до леопард в т.нар. „черна форма", пише "Дейли Стар".

„Кучешка разходка близо до Тетбъри завърши с неочаквана гледка – пантера, която бе притиснала лисица. Кучетата я подплашиха, а лисицата избяга и остана близо до хората, сякаш търсеше закрила", разказва Минтър.

Подобни наблюдения има и край Страуд, където свидетели съобщават за пантера, следяща сърни. Фермери пък твърдят, че добитъкът им ставал неспокоен дни наред след такива срещи.

Минтър изследва феномена и чрез изложбата „Depicting Britain's Beasts: the art of British big cats" в галерия Nature in Art в Глостър, където са представени доказателства за присъствието на големи котки – включително кости на сърни с характерни следи от зъби.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Черна пантера Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини