Дизайнерът на Зеленски: Той реши да носи костюм отдавна, по-важен е резултатът от срещата

По време на срещата си в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп украинският президент Володимир Зеленски носи костюм на украинския моден дизайнер Виктор Анисимов.

Повече от три години след началото на войната на Русия с Украйна, Зеленски продължава да призовава световните лидери да сложат край на войната, без да правят териториални отстъпки или да се отказват от присъединяването към НАТО.

През февруари решението на Зеленски да облече по-неформален и военно-ориентиран костюм от друга украинска марка - Damirli, предизвика критики от страна на Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Случилото се предизвика бурна дискусия в медиите и социалните мрежи. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

"Ще облека костюм, след като войната приключи. Може би нещо като вашия. Може би нещо по-добро, не знам. Може би нещо по-евтино", каза в своя защита Зеленски.

В свое интервю 61-годишният дизайнер Анисимов заяви, че е добре запознат с критиките, които Зеленски е понесъл по време на срещата си в Овалния кабинет по-рано тази година, след като е видял репортажи за това по телевизията. По-официалният президентски вид обаче не е бил в отговор на този скандал, пише wwd.

"Вече бяхме започнали да работим по новия гардероб и стил на президента през януари. След това, което се случи през февруари, познавайки принципите на нашия президент, мислех, че той няма да иска да променя стила си. Но не, той реши, че трябва да продължим. Той не говори за тази тема с мен. Продължаваме да правим това, което правим, но всички знаем за тази ситуация", разказва дизайнерът.

След като стартира бизнесът си ViktorAnisimov през 1997 г., той продължава да произвежда колекциите си в разкъсваната от война Украйна. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

"Не ме притеснява чий костюм ще облече. По-важни са резултатите от цялата тази среща. По-скоро ме интересува кой ще бъде с нас като страна", споделя Анисимов

Посещението в Белия дом в понеделник включваше двустранна среща с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и финландския президент Александър Стуб.

Дизайнерът живее в Украйна и Испания, където живеят почти едногодишната му дъщеря и кучетата му.

"Когато войната не те засяга, тя не изглежда страшна. Когато те касае, тя е ужасна. Никога не бих пожелал на никого да преживее какво е войната в действителност. За мен животът се разделя на преди и след, както и за толкова много хора в Украйна. Тези, които никога не са се озовавали под обстрел, никога не могат да разберат колко болезнено и опустошително е, когато твоите близки, синовете на твоите приятели и хора, които си виждал вчера, днес изведнъж ги няма", споделя Анисимов.

Украинският дизайнер заяви, че се е срещнал с лидера на страната си в петък в Киев, за да обсъдят облеклото на Зеленски за Деня на независимостта. За да не се преувеличава значението на решението на Зеленски да носи костюм, трябва да се отбележи, че то е било взето преди шест месеца. Анисимов е създал син и черен модел за годишния празник на Украйна, който е в неделя.

Оказа се, че Зеленски е решил в петък, че костюмът ще бъде идеален за следващото му посещение в Белия дом, което към този момент все още не е било потвърдено. Все още очаквайки, че Денят на независимостта ще бъде първият път, когато костюмът ще бъде носен, производственият екип на Анисимов го взел за няколко малки промени. В събота този график се променил.

Що се отнася до важността на дизайна на специално изработено облекло, което е било носено на такава важна среща, Анисимов казва, че това не е нещо, за което някога се замисля. Като дизайнер, неговата основна цел е човекът, който носи облеклото, да изглежда добре и да се чувства добре. Затова най-новата му колекция, която дебютира миналата зима на Берлинската седмица на модата, е вдъхновена от сътрудничеството му със Зеленски. Пълната колекция ще бъде представена по време на Украинската седмица на модата в Mystetskyi Arsenal в Киев на 5 септември.

Зеленски не е първият, който носи костюм, дизайн на Анисимов, на световната сцена. Украинският режисьор Мстислав Чернов носеше такъв костюм, когато спечели Оскар за филма "20 дни в Мариупол" през март. Той видял Зеленски с костюм от тази марка и се свързал с дизайнера.

Анисимов е объркан от вниманието, свързано с появата на творението му в Белия дом. Дизайнерката на Damirli Елвира Гасанова споделя, че вниманието, свързано с Овалния кабинет, е направило тяхната работа част от историята, свързана с политиката и с устойчивостта на цяла една нация.

"Това ми донесе както гордост, така и отговорност. Гордост, защото нашите творения пренесоха гласа на Украйна на най-високата политическа сцена. Отговорност, защото оттогава всеки нов външен вид се оценява не само от естетическа, но и от символична гледна точка. Хората очакват дълбочина, смисъл и автентичност, а не само дрехи", обясни още тя.