Турция планира да стартира търг за отдаване на честоти за 5G мрежа през октомври

Турция планира да стартира дългоочакван търг за отдаване на честоти за 5G мрежа през октомври, като се очаква първоначалната услуга да бъде достъпна през 2026 г., заяви днес турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Уралоглу съобщи, че Турция се е консултирала с трите си основни телекомуникационни оператора и е проучила глобалните 5G модели, конкретно в Европа.

Очаква се и трите оператора – контролираните от правителството "Тюрксел" (Turkcell) и "Тюрк Телеком" (Turk Telekom), заедно с турското звено на "Водафон" (Vodafone) – да участват в търга.

„Целта ни е да публикуваме спецификациите на търга този месец и да го проведем през октомври“, каза Уралоглу в изявление на министерството. „Нашата цел е да разширим 5G в цялата страна в рамките на няколко години след получаване на първоначалния сигнал през 2026 г.“

По-рано той отбеляза, че се надява търгът да се проведе през август.

Според президентски указ, публикуван в официалния вестник на Турция в събота, търгът ще включва 11 честотни пакета в диапазоните 700 MHz и 3,5 GHz, като стойността на отделните пакети варира от 50 милиона до 425 милиона долара.

Указът определи минималната цена за наличните честотни пакети на 2,13 милиарда долара.

Търгът ще доведе и до прехвърляне от страна на правителството на съществуващите лицензи за мобилни мрежи, които понастоящем изтичат през 2029 г. Операторите ще бъдат задължени да плащат 5 процента от годишните си приходи за прехвърляне на лицензите.