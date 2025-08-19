Финансовият министър на САЩ обвини Индия в спекулации с купуването на руски петрол

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обвини днес Индия, че се възползва от рязко увеличеното си купуване на руски петрол по време на войната в Украйна, заявявайки, че Вашингтон смята ситуацията за неприемлива, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руският петрол вече представлява 42 на сто от общите покупки на петрол на Индия спрямо под 1 на сто преди войната, като тенденцията е в контраст с наблюдаваната при дългогодишния купувач на руска суровина Китай, чиито покупки са се увеличили от 13 на 16 на сто, заяви американският финансов министър в интервю за Си Ен Би Си.

"Индия просто печели. Те препродават", каза Бесент. "Това, което бих нарекъл индийски арбитраж - купуване на евтин руски петрол, препродаването му като продукт (възползвайки се от ценовата разлика), се появи по време на войната, което е неприемливо", допълни той.

В началото на този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви допълнителни мита от 25 на сто върху вноса на индийски стоки като санкция за покупките на руски петрол от Делхи, с което общият брой на допълнителните мита, обявени от встъпването му в длъжност, достигна 50 на сто. Тръмп определи наложените на Индия мита като форма на оказване на натиск върху руския президент Владимир Путин да се съгласи да работи за прекратяване на войната в Украйна, но не наложи подобни ставки на Китай, който също купува петрол от Русия.

Попитан за позицията на администрацията на Тръмп да не наложи подобни тарифи на Китай, Бесънт заяви, че ситуацията е "напълно различна", като се има предвид, че Пекин е дългогодишен купувач и не участва в подобен "арбитраж" като Индия.

Отношенията между САЩ и Индия са обтегнати заради митническата политика на Тръмп, след като месеци наред президентът на САЩ и други официални лица прогнозираха, че са близо до постигане на споразумение с правителството на министър-председателя Нарендра Моди за търговска сделка, която би намалила размера на митата.

По-рано днес Индия временно освободи облагането с 11 на сто вноса на памук до 30 септември – ход, разглеждан от Вашингтон като сигнал, че Делхи е готов да отговори на опасенията на САЩ, че няма да отвори огромния индийски пазар за внос на американски селскостопански стоки.

Тези действия следват внезапната отмяна на планирано посещение на американски търговски преговарящи в Делхи в периода 25-29 август.