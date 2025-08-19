Началниците на щабовете на НАТО се събират утре, за да обсъдят ситуацията в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителите на началник-щабовете на държавите от НАТО се очаква да се срещнат утре, за да обсъдят ситуацията в Украйна и бъдещите действия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официален американски представител.

Очаква се председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн да се включи онлайн в срещата, въпреки че тези планове могат да претърпят промяна, пише БТА.

Срещата се смята за редовно заседание на ниво началници на отбраната.

Командващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич се очаква да информира останалите военни представители за резултатите от срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, която се състоя миналата седмица в Аляска.