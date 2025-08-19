Европейските лидери обмислят налагането на нови санкции срещу Русия

Британското правителство заяви днес, че европейските лидери обмислят налагането на допълнителни санкции на Русия, за да усилят натиска върху руския президент Владимир Путин като част от по-широките усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правителството каза, че "Коалицията на желаещите", чиито лидери разговаряха днес чрез видеоконферентна връзка, е договорило среща между своите екипи за планиране и американските им колеги през следващите дни, за да напреднат с плановете за гаранции за сигурността на Украйна.

Те също така ще обсъдят планове за "подготовката за разполагане на сили за гарантиране на сигурността, ако враждебните действия приключат", заяви говорител на кабинета на британския премиер Киър Стармър.

"Лидерите обсъдиха и как може да се окаже допълнителен натиск върху Путин, включително чрез санкции, докато той не покаже, че е готов да предприеме сериозни действия за прекратяване на нелегитимната си инвазия", се казва още в изявлението.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че се е заел да организира среща между Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че Вашингтон ще подкрепи европейските гаранции за сигурност, насочени към предотвратяване на едно ново руско нападение след края на сегашния конфликт, отбелязва АП.

Подробностите за гаранциите за сигурност и усилията на Тръмп за организиране на мирни преговори все още се уточняват, след като срещата в разширен състав между американския президент, украинския му колега и други европейски лидери в Белия дом приключи.