Все повече електрически коли "бръмчат"

"Мис Палестина" за първи път ще участва в конкурса "Мис Вселена"

Носителката на титлата "Мис Палестина" Надин Аюб ще стане първата в историята представителка на палестинския народ Снимка: Инстаграм/ nadeen.m.ayoub

Носителката на титлата "Мис Палестина" Надин Аюб ще стане първата в историята представителка на палестинския народ, която ще участва в международния конкурс за красота "Мис Вселена", съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на организаторите.  

"Надин Аюб, адвокат и модел от Палестина, олицетворява устойчивостта и решителността, които са определящи за нашата платформа", се казва в изявлението, направено от организацията "Мис Вселена".

Аюб ще се присъедини към участнички от над 130 други страни във финала на международния конкурс за красота, който ще се проведе на 21 ноември в столицата на Тайланд Банкок, отбелязва Си Ен Ен. 

"С нетърпение очакваме възможността да посрещнем Надин Аюб на сцената на конкурса "Мис Вселена", където тя с гордост ще представи Палестина, заставайки редом с претендентки от цял свят", се посочва още в изявлението на организаторите, пише БТА. 

"Мис Вселена" е ежегоден международен конкурс за красота и е един от най-престижните в света. Това ще бъде първият случай в историята на съревнованието, когато представителка на Палестина ще вземе участие в него.

