Катар: Предложението за примирие, одобрено от "Хамас" е почти същото като предишното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новото предложение за примирие в ивицата Газа, прието вчера от палестинското ислямистко движение "Хамас", е почти идентично с предишния план, одобрен от Израел, съобщи Катар, посредникът в преговорите, цитиран от Франс прес.

"Хамас" даде "много положителен отговор, почти изцяло копирайки" плана, който "преди това бе одобрен от Израел" за примирие в анклава. Той включва освобождаване на заложниците, държани в палестинската територия, заяви говорителят на министерството на външните работи на Катар Маджед ал Ансари.

Вчера "Хамас" каза, че приема новото предложение за спиране на огъня, което му бе представено в Кайро от посредниците Египет и Катар.

"Не можем да кажем, че е постигнат пробив. Но вярваме, че това е положителна стъпка", каза Ансари.

"Намираме се в решителен момент за хуманитарната ситуация. Ако не постигнем споразумение сега, ще се изправим пред хуманитарна катастрофа, много по-лоша от предишните", добави той.

От своя страна Израел днес съобщи, че подготвя отговора си на новото предложение за примирие, но подчерта, че исканията му остават непроменени - освобождаване на всички заложници и спазване на останалите условия за прекратяване на войната.

Според израелските медии се очаква отговорът на предложението да бъде даден "преди края на седмицата".

Текстът за споразумение за спиране на огъня е изготвен на базата на предишния план на специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф. Той включва освобождаване на десет живи заложници и връщане телата на още 18 души в замяна на 60-дневно примирие и започване на преговори за окончателен край на войната, съобщи израелското радио "Кан".

"Хамас" и останалите групировки се надяват, че израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да създаде пречки и бариери" относно начина за прилагане на споразумението, каза пред АФП Изат ер Решик, член на политическото бюро на палестинското ислямистко движение, пише БТА.

Крайнодесните министри обаче, сред които министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, предупредиха Нетаняху да "не се поддава пред "Хамас" и подчертаха, че той "няма мандат да сключи частично споразумение".