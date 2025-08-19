Фицо: Разговорите за териториални промени в Украйна са неизбежни

Западните държави трябва да приемат това, че Украйна не може да се присъедини към НАТО и ще бъдат необходими дискусии за промяна на територията ѝ, за да има напредък за слагане край на войната, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Първата основна предпоставка за слагане край на конфликта е да се разбере, че Украйна не може да стане член на НАТО", каза Фицо след среща на лидерите на ЕС. "Еднакво важно е фактическото разбиране, че без дискусия за териториални промени в Украйна не можем да вървим напред", добави словашкият премиер.