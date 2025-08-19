ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срещата на върха на НАТО през 2026 г. ще бъде в Анкара

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви днес, че срещата на върха на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс Бештепе в Анкара, Турция, съобщи НАТО на сайта си.

При обявяването на мястото на провеждане на срещата Рюте заяви: „Искам да благодаря на Турция за домакинството на тази важна среща. Турция е силен съюзник в НАТО от повече от 70 години, като прави неоценим принос в нашата споделена сигурност. На следващата си среща лидерите (на страните членки) ще продължат да правят НАТО по-силен, по-справедлив и по-боеспособен съюз, готов да отговори на предизвикателствата, решаващи за нашата сигурност“.

Това ще бъде второто турско домакинство на среща на върха на НАТО след тази в Истанбул през 2004 г. Срещите на върха събират лидерите на съюзническите държави, за да вземат решения по важни въпроси, пред които е изправен алиансът, пише БТА. 

