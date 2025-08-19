Коща: Процесът по присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че процесът по присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи напред и Европа трябва да участва във всички мирни преговори заедно с Киев, Русия и САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коща, който разговаря с европейските лидери за вчерашната среща във Вашингтон, каза пред журналисти, че макар и да има още много да се прави и да няма гаранции за успех, самата възможност за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е "сама по себе си доста положителна".

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че се е заел да организира среща между Путин и Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че Вашингтон ще подкрепи европейските гаранции за сигурност, насочени към предотвратяване на ново руско нападение след края на сегашния конфликт, отбелязва АП.

Подробностите за гаранциите за сигурност и усилията на Тръмп за организиране на мирни преговори все още се уточняват, след като завърши срещата в разширен състав между американския президент, украинския му колега и други европейски лидери в Белия дом.