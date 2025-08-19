11 са кандидатите за поста председател на УФР

Правителството на САЩ разполага с единадесет кандидати за приемник на настоящия председател на Управлението за федерален резерв на (УФР) Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май догодина, увери министърът на финансите Скот Бесънт в днешно интервю за Си Ен Би Си, предаде Франс прес.

Председателят Джером Пауъл, неодобряван от президента на САЩ, който го притиска да намали лихвите, беше назначен от Доналд Тръмп по време на първия му мандат, но оттогава държавният глава го обвинява, че не подкрепя неговите икономически мерки, митническа политика и данъчни облекчения за богатите, обвинявайки го в политически пристрастия.

"Обявихме единадесет много силни кандидати. Ще се срещна с тях около Деня на труда (1 септември - бел. ред.), за да свием списъка, който да представя на президента Тръмп", заяви Скот Бесънт пред Си Ен Би Си.

До този момент Доналд Тръмп е завявал, че обмисля четирима кандидати за член на управителния съвет на УФР, след като едно място остана свободно след изненадващата оставка на Адриана Куглер, назначена през 2023 г. от предишния президент Джо Байдън. Впоследствие Тръмп назначи председателя на Съвета на икономическите си съветници Стивън Майрън да изкара последните няколко месеца от мандата на овакантеното място. Номинацията му все още трябва да бъде утвърдена от Сената – процес, който включва изслушване пред Банковата комисия на Сената, гласуване от тази комисия, която придвижва кандидатурата, и поредица от гласувания от целия състав на Сената, в който Републиканската партия разполага с мнозинство, пише БТА.

Предполага се, че Майрън е малко вероятно да се задържи на поста след януари, тъй като Доналд Тръмп обмисля други кандидати, включително главния си икономически съветник Кевин Хасет и бившият управител на УФР Кевин Уорш.

Президентът на САЩ критикува Джером Пауъл, че е "твърде бавен" във вземането на решение за понижаване на лихвените проценти. Изборът на негов приемник има голямо стратегическо значение в момент, когато митническата война, предприета от президента на САЩ, прави световните икономическите перспективи несигурни, допълва АФП.