Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Руският президент Владимир Путин е предложил Москова като място за евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха два източника, запознати с телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и Путин.

„По време на разговора в понеделник Путин спомена Москва," каза единият от тях пред АФП. Зеленски е отговорил с „не", съобщава БГНЕС.

Eвропейските дипломати не са единодушни относно мястото на евентуална среща между Тръмп, Зеленски и Путин.

Освен ако не настъпят промени в последния момент, САЩ и европейските им съюзници са се обединили около идеята срещата да се състои в Европа.

По време на видеоконферентен разговор на „Коалицията на желаещите" през уикенда, премиерът на Италия Джорджия Мелони предложи Рим за домакин, а френският президент Еманюел Макрон предложи Женева. Зеленски и Тръмп предпочитат Рим, като настояват срещата да бъде във Ватикана, докато Путин държи на Женева.