Украйна ще получи много земя, но няма да я пазят войници на САЩ

До края на август може да има среща между Путин и Зеленски

Евролидерите са скептични дали русия иска мир

Унгария може да е домакин на историческа среща между президентите на Русия и Украйна - Владимир Путин и Володимир Зеленски. Това твърди Ройтерс, позовавайки се на високопоставен анонимен служител на Белия дом.

Че такава среща вече се подготвя, обяви и Доналд Тръмп след преговорите в Белия дом от 18 август. Президентът на САЩ се срещна със Зеленски и европейски лидери в пореден опит да се намери решение за мир в Украйна.

Киев не трябва да действа под натиск

и трябва сам да реши какви отстъпки да направи пред Москва, е едно от заключенията на преговорите. А единственият начин това да стане е чрез преговори на четири очи между Зеленски и Путин.

Затова и Тръмп е провел 40-минутен телефонен разговор с руския президент, докато Зеленски и лидерите на ЕС бяха в Белия дом. По думите на републиканец Путин се е съгласил на среща с президента на Украйна, като дори сам предложил след нея да има и тристранен разговор, на който да присъства и Тръмп. Самият той заяви: “След тази среща ще има следваща, в която ще участват двамата президенти и аз”.

Путин все още не е потвърдил официално дали ще разговаря със Зеленски. Въпреки това от Кремъл коментираха, че подкрепят среща на високо равнище между делегациите на двете страни. Специалният съветник на руския президент Юрий Ушаков обясни, че по време на 40- минутния разговор е било обсъдено само повишаване на нивото на представителите от двата кръга преговори в Истанбул през май и юни, които бяха насочени главно към размяната на военнопленници.

По думите на руския външен министър Сергей Лавров евентуална среща между президентите на двете страни трябва да е добре подготвена и да не е само шум за пред медиите.

“Русия е отворена за срещи както в двустранен, така и в тристранен формат. Ключовият момент е, че те не трябва да са с цел медийно отразяване. Всякакви контакти, в които участват национални лидери, трябва да бъдат подготвени с максимална прецизност”, предупреди Лавров.

Въпреки противоречивите реакции от руска страна във Вашингтон са убедени, че такава среща ще има. Анонимният източник на Ройтерс смята, че до края на август тя ще е факт и че една от обсъжданите локации е именно Унгария.

Европейските лидери - в лицето на президентите на Франция и Финландия Еманюел Макрон и Александър Стуб, премиерите на Великобритания и Италия Киър Стармър и Джорджа Мелони, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и главния секретар на НАТО Марк Рюте - изразиха известен скептицизъм към това дали Путин наистина възнамерява да сключи мир с Киев. Потвърдиха обаче, че среща лице в лице със Зеленски е повече от хипотеза. Германският лидер намекна, че тя ще стане реалност в срок до две седмици.

От Париж предложиха швейцарския град Женева да бъде домакин на разговорите между Путин и Зеленски. Според президента Макрон е много важно те да се случат на неутрална земя. Швейцария приветства предложението и изрази готовност да я организира. Единственото препятствие пред алпийската държава е фактът, че тя членува в Международния наказателен съд, който обвини Путин във военни престъпления в Украйна и издаде заповед за ареста му.

Какво се разбра за преговорите в Белия дом

Участниците в срещата на върха са единодушни, че на Украйна трябва да се дадат гаранции за сигурност. А президентът Зеленски конкретизира, че те ще станат ясни до 10 дни.

“Гаранциите за сигурността вероятно ще бъдат разкрити от нашите партньори и ще се появят все повече подробности”, увери той. Част от тях е и сделка за закупуване на

американско оръжие на стойност 90 млрд. долара

Киев твърди, че рекордната цена ще бъде покрита чрез еврофинансиране, осигурено от Брюксел.

В неделя специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф каза, че на срещата между Тръмп и Путин в Аляска е било постигнато съгласие за гаранции на Украйна по модела на член 5 от НАТО, но без страната реално да членува в алианса.

По силата на член 5 атака срещу натовска държава е нападение срещу всички. Уиткоф предположи, че в такава формулировка може да участват сили на страни от ЕС и евентуално на САЩ.

В понеделник Тръмп потвърди, че страната му е готова да бъде гарант за сигурността на Киев, но ден по-късно отхвърли възможноста това да стане чрез изпращането на американски войници на място.

“Това категорично няма да стане. Уверявам ви, а аз съм президент. Просто се опитвам да спра убийствата”, заяви той. После допълни, че редица европейски държави са готови да изпратят миротворчески сили, но отказа да разкрие кои.

По време на визитата си във Вашингтон евролидерите настояха първо да се спре огънят, а след това да се търси мир с Русия. От Белия дом отклониха исканията им.

“Те трябва да се бият. Бих желал да ги видя да спрат, но стратегически това може да постави едната страна в неизгодно положение”, заяви американският президент.

По време на интервю за “Фокс Нюз” във вторник

Тръмп отново отхвърли примирието и призова Зеленски да е гъвкав в

преговорите

“Надявам се Зеленски да направи това, което трябва да направи в името на мира, и да бъде гъвкав”, каза той.

После загатна, че на срещата на върха във Вашингтон е обсъждана потенциална размяна на територии, след която Киев ще получи много земя.

“Украйна ще си върне живота. Тя ще получи много територия”, каза лидерът на САЩ. В същото време отрече това да включва полуостров Крим. “Говорим за война, а Русия е мощна военна нация, независимо дали на хората им харесва, или не”, обобщи американският президент.