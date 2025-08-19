Николоски: Близо сме до споразумение с България за Коридор 8

Близо сме до финално споразумение с България за изграждането на Коридор 8. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски.

„Правителството взе решение за започване на подготвителни работи за пълната реконструкция на железопътната линия от Скопие до Кичево, част от Коридор 8. Пусната е железопътната линия от Куманово до Беляковце. Работим по Беляковце-Крива Паланка. Близо сме и до финално споразумение с България по отношение на свързването", каза той на пресконференция.

„Започваме дейности и по западното крило на Коридор 8. Започваме с железопътната линия от Скопие до Кичево, която е в лошо състояние. В момента е невъзможно да се движат влакове и затова решихме да започнем с нея с инсталация на системи за сигнализация по най-добрите европейски стандарти и електрифициране. Европейският съюз ще допринесе чрез ЕБВР с безвъзмездна помощ от 5,3 милиона евро за проекта и проучванията", допълни Николоски.

Основната задача на Коридор 8 е да свърже Адриатическо с Черно море. Той е част и от военната мобилност на НАТО в Югоизточна Европа. Трябва да стига до италианските пристанища Бари и Бриндизи от Албания, Северна Македония и българските градове Бургас и Варна. Коридорът съчетава пътища, железопътни линии и друга съпътстваща инфраструктура, съобщи БГНЕС.