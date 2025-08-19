Дипломатическият паспорт на Милорад Додик ще бъде отнет

Външният министър на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович съобщи в профила си във Фейсбук, че външното министерство на страната отнема дипломатическия паспорт на лидера на босненските сърби Милорад Додик и се очаква той да го върне до 15 дни.

"Милорад Додик трябва да върне босненския си дипломатически паспорт, тъй като мандатът му (като президент на босненската Република Сръбска) бе прекратен с решение на Централната избирателна комисия след окончателна присъда", написа Конакович в публикация със снимка на официалното решение. "Ако не го върне в предвидения от закона срок, паспортът ще бъде унищожен".

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина взе решение за прекратяване на мандата на Додик няколко дни след като в началото на август апелативен съд потвърди по-ранната присъда, с която проруският босненски сръбски лидер е осъден на една година затвор и получи забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина за шест години заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит, пише БТА.

Додик подаде жалба срещу решението, но тя бе отхвърлена.

Централната избирателна комисия трябва да свика предсрочни избори за президент на Република Сръбска, които трябва да се проведат в рамките на 90 дни. Мандатът на избрания президент ще продължи до общите избори, предвидени за октомври следващата година.

Присъдата на Милорад Додик е безпрецедентна в Босна, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани и хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.