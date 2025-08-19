ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бивши...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21138866 www.24chasa.bg

Повдигнаха обвинение на шофьора, който се вряза в базар в Магдебург с колата си

1404
Талеб Ал Абдулмохсен КАДЪР: Екс/@KnightsTempOrg

Германски прокурори повдигнаха днес обвинения на мъжа, врязал се в множество хора на коледен базар в Магдебург през декември 2024 г., предаде ДПА.

Обвиненият, идентифициран като Талеб А. на 50 години от Саудитска Арабия, ще бъде съден за убийството на 6 души и опит за убийство на 338 души, както и по други обвинения. 

Пет жени на възраст между 45 и 75 години, както и 9-годишно момче, бяха убити при нападението, пише БТА. 

На 20 декември миналата година Талеб А. се вряза с взета под наем кола в коледен базар, пълен с хора. Атаката е продължила малко повече от минута, като автомобилът се е движил със скорост до 48 километра в час, съобщават властите. 

Засега обвиняемият остава в ареста, където бе извършена оценка на психичното му състояние, която да установи способността му да носи съдебна отговорност. 

Следователите заявиха, че атаката е била внимателно планирана в продължение на няколко седмици. Няма данни за съучастници в нападението.

Преди атаката Талеб А. е работил като лекар в психиатрична болница, където е лекувал криминално проявени лица. През февруари стана ясно, че негов колега е изразил тревога по повод на психичното му състояние месеци преди нападението и е съобщил за това на началниците си. 

Няколко служби за сигурност също са го забелязали в миналото, но в крайна сметка той е избегнал по-задълбочено разследване и е бил класифициран като противник на ислямския екстремизъм.

Талеб Ал Абдулмохсен КАДЪР: Екс/@KnightsTempOrg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини