Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бивши...

Стотици пчелни семейства загинаха в Хърватия, предполагат употреба на забранен инсектицид

Пчеларите трябва да си набавят нови СНИМКА: Pixabay

Стотици пчелни семейства са загинали в три общини в Северна Хърватия тази година, съобщава хърватското издание "Индекс". Пчеларите предполагат, че причината е употреба на забранения в страната инцектицид "Фипронил" от земеделците в района.

В Меджумурска, Вараждинска и Вуковарско-Сриемска община тази година са загинали стотици пчелни семейства, а пчеларите трябва да си набавят нови. 

"Сега трябва да дезинфекцираме кошерите, а това означава, че трябва да изхвърлим восъка и меда", обяснява Иван Думенджич, пчелар от Вуковар. 

"Спасих колкото можах (пчели), но повечето измряха. Семейството с царицата майка оцеля, но остана без събирачки", обяснява Златко Томашич, също пчелар от община Вуковар.

Въпреки че към момента причината за измирането на пчелите в района все още не е известна, все пак е открита отрова, използвана от несъвестен земеделец, отбелязва "Индекс", цитирана от БТА. 

"Изненадахме се, когато разбрахме, че става въпрос за (инсектицида) "Фипронил" – отрова, която бе забранена в Хърватия преди 12 години. Това, което ни изненада и ужаси, бе, че някой е използвал толкова изключително силна отрова", подчертава Думенджич.

Други пчелари от близки райони дариха пчелни семейства на пострадалите пчелари от Вуковар. Хърватското Министерство на земеделието, горите и риболова пък е одобрило финансова помощ, която ще бъде разпределена наесен.

"Предвидени са около 100 000 евро за тези пчелари. Общо 185 евро е максималната сума, която ще може пропорционално, според броя на заявилите се, да бъде разпределена за изгубено пчелно семейство", посочват от хърватското Министерство на земеделието, горите и риболова.

