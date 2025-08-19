ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бивши...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21139038 www.24chasa.bg

Писториус: Работим със съюзниците си по подробностите за гаранциите за сигурност за Украйна

1240
Борис Писториус КАДЪР: Туитър/@PistoriusBoris

Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на подробностите за надеждни гаранции за сигурност за Украйна, каза днес германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

"Все още не е сигурно какъв точно ще бъде германският принос към гаранциите за сигурност и той трябва да бъде определен както от политическа, така и от военна гледна точка", заяви Писториус. 

"Първо ще трябва да вземем предвид напредъка в преговорите, а след това евентуалният принос на САЩ и накрая консултациите с най-близките ни партньори", добави той. 

През уикенда все повече започна да се обсъжда въпросът дали Германия също може да изпрати войници като част миротворческите сили в Украйна. Гаранциите за сигурност срещу по-нататъшни руски атаки се смятат като основно условие за Украйна да направи отстъпки в преговорите.

Германското правителство е наясно с отговорността си в Европа в момента, каза Писториус. Германия вече е вторият по големина поддръжник на Украйна, като е начело по отношение на подкрепата за противовъздушната отбрана и поема политическа отговорност, подчерта той, цитиран от БТА.

Писториус спомена и за германския принос за закупуването на американски оръжия за Украйна и обучението на над 21 000 украински войници.

"В момента е ясно, че се нуждаем от силна Украйна, за да може тя да действа с увереност в тези трудни преговори. Само по този начин сегашният процес може да доведе до трайно и справедливо мирно решение", добави той.

Борис Писториус КАДЪР: Туитър/@PistoriusBoris

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини