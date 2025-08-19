ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бивши...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21139225 www.24chasa.bg

Ердоган е говорил по телефона с Рюте след срещата в Белия дом

1040
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Ердоган е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който го е потърсил на връщане от срещата в Белия дом с участието на американския президент Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и  европейските лидери, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция. 

Ердоган и Рюте са обсъдили последните новини, свързани с процеса по постигането на мир между Русия и Украйна и важната роля на Турция както в него, така и за опазването на сигурността в Черно море, пише БТА.

Турският президент и генералният секретар на НАТО се се обединили около приноса на Турция за постигането на мир като една от най-важните държави членки на алианса. Ердоган и Рюте са обсъдили гаранциите за мир, които могат да бъдат приложени и да продължат да действат.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини