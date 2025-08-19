ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никой у нас не отговаря за безопасността на парашу...

Поне 25 са вече жертвите на експлозията в завода за барут в Рязанска област

Започна разследване за нарушаване на мерките за безопасност при работата с експлозиви Снимка: Екс/@GirkinGirkin

Броят на загиналите при експлозията в завода за производство на барут и експлозиви в руската Рязанска област нарасна до най-малко 25 души, а ранените са 139, предаде ДПА, като се позова на местните власти. 

Областният губернатор Павел Малков обяви вчерашния ден за ден на траур заради жертвите на експлозията, която стана на 15 август в град Лесной, на около 250 км югоизточно от Москва. Нанесени са щети на общо 11 сгради, някои напълно унищожени от взрива, като сред тях е и местна болница, пише БТА. 

Прокуратурата започна разследване за нарушаване на мерките за безопасност при работата с експлозиви. 

Русия увеличи производството на оръжия и боеприпаси след началото на инвазията в Украйна. Много оръжейни фабрики работят на смени, за да отговорят на нуждата от доставки за бойното поле, отбелязва ДПА.

