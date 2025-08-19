Унгарски министър: Велики сили опитаха да ни принудят да участваме във военната машина

Велики сили се опитаха да принудят Унгария да участва във "военната машина", но страната избра мира и продължава да залага на дипломацията и преговорите, както и на "истинските" интереси на унгарците и европейците, каза днес министърът на отбраната Кристоф Салай-Бобровниски, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ и БТА.

Министърът каза, че реформите във въоръжените сили "могат да бъдат всеобхватни и широкомащабни, но определени ценности трябва да останат".

"Политиката трябва да бъде държана далеч от армията. Неприемливо е да правиш политика, облечен във военна униформа, или да слагаш униформата само за да се снимаш. Никой не може да изгради политическа кариера, като накърнява репутацията на въоръжените сили", заяви Салай-Бобровниски.