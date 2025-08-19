Словашки министър: Украйна и Европа имат най-добрата възможност за мир от началото на войната

Украйна и цяла Европа в момента имат най-добрата възможност за мир, откакто започна войната, заяви днес министърът на вътрешните работи на Словакия Матуш Шутай Ещок, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР.

Ещок посочи, че последните срещи между ключови лидери са позитивни.

"Не разбирам цялата критика от страна на опозицията и свързаните с нея експерти, че нищо не е било договорено. След години на боеве трябва да е ясно за всички, че решението няма да се появи с едно щракване на пръсти. Но е изключително важно, че това решение активно се търси и всички, включително Европа, са на масата за преговори. Надеждата за край на войната се увеличава", написа той в социалните мрежи, цитиран от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин се срещнаха миналата седмица в Аляска. Вчера серията от срещи продължи с разговори, в които участваха украинският президент Володимир Зеленски и група европейски лидери. Срещите се фокусираха върху усилията за прекратяване на войната в Украйна, като се обсъжда възможността за съвместна среща между Зеленски, Путин и Тръмп, припомня словашката агенция.