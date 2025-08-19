Одеса е атакувана с балистични ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Одеса бе атакувана тази вечер с балистични ракети от акваторията на Черно море, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призовават жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

Тревогата бе обявена в 21:53 ч. местно време (и българско).

Местните канали в "Телеграм" съобщават за поразени цели и избухнал пожар, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.