Хърватският премиер: Мирното споразумение за Украйна трябва да защити териториалната й цялост

Хърватският министър-председател Андрей Пленкович заяви днес, че всяко бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да защитава териториалната ѝ цялост и да ѝ предложи гаранции, които ще откажат Русия от нова агресия.

В публикация в профила си в Екс Пленкович написа, че е участвал в среща на Европейския съюз и т.нар. "Коалиция на желаещите" с лидерите, които участваха днес във видеоконферентна среща с американския президент Доналд Тръмп.

"Подчертах, че е важно да се постигне справедлив и дълготраен мир, който ще защити суверенитета и териториалната цялост на Украйна и ще ѝ предложи твърди гаранции за сигурност. Така допринасяме и за европейската и глобалната сигурност", посочи той. "Всички се надяваме на възможно най-скорошен край на войната, която отне много животи".

Хърватският премиер допълни, че страната ще продължи да предлага всеобхватна подкрепа за украинския народ и президента на Украйна Володимир Зеленски.

След срещата си с руския президент Владимир Путин този петък в Аляска американският президент Доналд Тръмп се срещна в понеделник в Белия дом със Зеленски, а след това и с лидерите на НАТО и ЕС. Срещата бе посветена на гаранциите за сигурността на Украйна, които биха предложили европейските съюзници в координация със САЩ, припомня хърватският вестник "Ютарни лист", цитиран от БТА.

Зеленски посочи, че гаранциите вероятно ще бъдат разработени в срок от десет дни, а териториалните въпроси, свързани с потенциално мирно споразумение ще бъдат разработени между Русия и Украйна.