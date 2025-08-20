Говорителката на Белия дом: Путин е изразил съгласие да се срещне със Зеленски

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит отговори на журналистически въпрос дали руският президент Владимир Путин е изразил съгласие да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски с думите: "Направи го", предаде ДПА.

Левит първоначално отговаряше уклончиво на въпроси по тази тема и отказа да коментира възможни места за евентуалната двустранна среща между Путин и Зеленски. Тя подчерта, че единствено американският президент Доналд Тръмп знае дали руският президент има готовност за такава среща, предаде БТА.

На пресконференцията си Левит бе изправена пред настоятелни запитвания дали Путин всъщност се е съгласил на двустранна среща. Първоначално говорителката на Белия дом заяви: "Аз мога да ви уверя, че правителството на САЩ и администрацията на Тръмп дори и в момента, докато говорим, работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща". Но след като бяха отправени още запитвания, тя даде еднозначен отговор, че руският президент е приел, разказва ДПА.

Плановете на американския президент предвиждат организирането на среща между Путин и Зеленски в рамките на следващите две седмици. След това Тръмп очаква тристранна среща на върха между Русия, Украйна и САЩ, на която да се обсъдят условията за прекратяване на войната.

Москва обаче не спира атаките по украински градове и се изказва по-предпазливо. Външният министър Сергей Лавров обяви по "Россия-24", че по принцип Москва има готовност за всякакви преговорни формати, но "всички контакти, включващи държавни глави, трябва да се подготвят по най-внимателния начин", добави той.

Русия вече е отхвърляла призивите на Зеленски за бързото организиране на двустранна среща с Путин. Според Москва първо трябва да бъде договорено споразумение от делегации на по-ниско равнище.