Над 20 дрона атакуват крайдунавския украински град Измаил

Над 20 руски дрона атакуват украинския крайдунавски град Измаил от акваторията на Черно море, съобщават в местни канали в приложението "Телеграм".
Има данни за поразени цели в града.
Руски дронове летят и към градовете Килия, Вилково, Татарбунари, предаде БТА.
Местните власти власти призовават жителите незабавно да се укрият.
Въздушната тревогата бе обявена в 22:49 ч. местно (и българско) време.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.