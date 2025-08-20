Сестрата на Ким Чен Ун за президента на Южна Корея: Има раздвоение на личността

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, заяви, че президентът на Южна Корея И Дже-мьон има "раздвоение на личността", понеже твърди, че иска мир, но същевременно южнокорейската армия продължава да участва в съвместни военни учения със САЩ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Южна Корея и САЩ тази седмица започнаха съвместни военни учения, които включват отработването на нови мерки за отговор срещу засилващите се ядрени заплахи от Северна Корея.

Пхенян редовно критикува военните маневри на южнокорейската и американската армия, понеже ги смята за репетиции за инвазия и понякога в отговор провежда ракетни изпитания. Сеул и Вашингтон казват, че съвместните им военни учения имат единствено отбранителни цели.

Откакто И встъпи в длъжност през юни, Сеул започна да се опитва да подобри отношенията си с Пхенян. Тази седмица И нареди на правителството си да подготви частично и поетапно изпълнение на съществуващите споразумения с Северна Корея. Освен това Южна Корея започна да премахва високоговорители по границата, от които звучат послания срещу севернокорейските власти.

"И Дже-мьон не е човекът, който ще промени ходът на историята", заяви сестрата севернокорейския лидер. По думите ѝ южнокорейското правителство "продължава да говори безсмислици за мир", за да може да хвърли върху Пхенян вината за неуспехите в опитите подобряване на двустранните отношения.