Унгария съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Петер Сиярто Снимка: КАДЪР: Туитър/@DoctorGerhard

Унгарското правителство съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени, след като украински дронове поразиха трансформаторна станция на съоръжението, предаде ДПА.

"Доставките на петрол за Унгария по тръбопровода "Дружба" са възстановени след украинската атака преди два дни", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в социалната мрежа "Екс".

"Благодарих на руския заместник-министър (на енергетиката Павел) Сорокин за бързото отстраняване на повредите. Очакваме Украйна да не напада отново този жизненоважен тръбопровод. Това не е нашата война. Унгария трябва да остане извън нея", добави Сиярто.

"Дружба" минава на около 320 километра от украинската граница и доставя петрол до Унгария и Словакия, предаде БТА.

Петер Сиярто

