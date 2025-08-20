Украинска въздушна атака остави без ток части от контролираната от Москва Запорожка област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинска атака с дронове тази нощ предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие, заяви назначеният от Москва губернатор, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Евгений Балицки каза, че аварийни екипи възстановяват електрозахранването и добави, че работата е затруднена "поради опасността от повторни удари и от тъмнината".

Прекъсването на електрозахранването не е повлияло на на Запорожката АЕЦ и централата работи в обичайния си режим, заяви за ТАСС директорът по комуникациите на атомната електроцентрала Евгения Яшина.

"Централата работи в обичайния си режим. Безопасността на експлоатацията е напълно гарантирана", подчерта Яшина.