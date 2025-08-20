ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почти 5 милиона “в плик” взели депутатите над запл...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21139684 www.24chasa.bg

Украинска въздушна атака остави без ток части от контролираната от Москва Запорожка област

944
Снимка: Архив

Украинска атака с дронове тази нощ предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие, заяви назначеният от Москва губернатор, предаде  Ройтерс, цитирани от БТА.

Евгений Балицки каза, че аварийни екипи възстановяват електрозахранването и добави, че работата е затруднена "поради опасността от повторни удари и от тъмнината".

Прекъсването на електрозахранването не е повлияло на на Запорожката АЕЦ и централата работи в обичайния си режим, заяви за ТАСС директорът по комуникациите на атомната електроцентрала Евгения Яшина.

"Централата работи в обичайния си режим. Безопасността на експлоатацията е напълно гарантирана", подчерта Яшина.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини