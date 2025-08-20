ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почти 5 милиона "в плик" взели депутатите над запл...

При руската атаката срещу Измаил, където живеят много бесарабски българи, най-малко един човек е загинал

Разразила се е атака с дронове над украинския град Измаил Снимка: X/@IranObserver0

Най-малко един човек е пострадал при масираната атака с дронове, която Русия предприе тази нощ срещу крайдунавския украински град Измаил, съобщи във "Фейсбук" измаилската районна държавна администрация.

"Врагът отново атакува Измаилския район. За съжаление има поразени цели. Щети са нанесени на пристанищната инфраструктурата. Избухнаха пожари, които бяха загасени от държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област", пише в публикацията.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, предаде БТА.

