Външният министър на Сирия Асад Хасан аш Шибани се срещна с израелска делегация в Париж, за консултации по въпроси, свързани с укрепването на регионалната стабилност, предаде сирийската държавна новинарска агенция САНА.

Дискусията бе фокусирана върху деескалацията на напрежението в Южна Сирия, насърчаването на стабилността в региона и спазването на примирието в провинция Суейда. На срещата беше обсъден и въпроса за подновяване на споразумение между Израел и Сирия, сключено през 1974 г., с което е създадена буферна зона в Голанските възвишения, предаде БТА.

Разговорите в Париж бяха осъществени с посредничеството на Вашингтон, който се опитва да подпомогне сигурността, стабилността и запазването на териториалната цялост на Сирия, отбелязва САНА.

На 12 август Аш Шайбани се срещна със специалния пратеник на САЩ за Сирия - Томас Барак, и с външния министър на Йордания Айман ас Сафади в йорданската столица Аман. Тогава високопоставените дипломати обсъдиха начините за подобряване на координацията и сътрудничеството между трите страни.

Освен това Аш Шайбани, Ас Сафади и Барак се споразумяха да създадат сирийско-йорданско-американска работна група, която да подпомага усилията на сирийското правителство за укрепване на примирието в провинция Суейда и намирането на цялостно решение на кризата в Южна Сирия.

Миналия месец в Суейда избухнаха сблъсъци между друзки бойци, сунитски бедуински племена и сили на сирийското правителство. Израелската армия обвини сирийските военни части в посегателства срещу друзите и нанесе въздушни удари в подкрепа на тази етнорелигиозна общност.