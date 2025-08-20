Португалия обяви извънредно положение заради пожарите в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Португалия е обявено извънредно положение заради мащабните пожари.

Най-засегнати са централните региони, а силният вятър през последните дни допълнително усложнява обстановката.

Най-много и най-мащабни са огнищата в област Коимбра. На терен работят 1 500 пожарникари и стотици единици техника. Последните данни показват, че изпепелените площи вече са повече от изгорелите за цялата 2024 година. Заради задимяване от пожарите качеството на въздуха е значително влошено не само в Португалия, но и на целия Иберийски полуостров, информира БНТ