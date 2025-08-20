ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почти 5 милиона “в плик” взели депутатите над запл...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21139768 www.24chasa.bg

Португалия обяви извънредно положение заради пожарите в страната

956
Снимка: Ройтерс

В Португалия е обявено извънредно положение заради мащабните пожари.

Най-засегнати са централните региони, а силният вятър през последните дни допълнително усложнява обстановката.

Най-много и най-мащабни са огнищата в област Коимбра. На терен работят 1 500 пожарникари и стотици единици техника. Последните данни показват, че изпепелените площи вече са повече от изгорелите за цялата 2024 година. Заради задимяване от пожарите качеството на въздуха е значително влошено не само в Португалия, но и на целия Иберийски полуостров, информира БНТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини