Турция задължава всички превозни средства да имат камери и паник бутони от 2026 г.

С публикувано в турския Държавен вестник изменение в закона поставянето на външна и вътрешна камера, устройство за проследяване и паник бутон във всички превозни средства, регистрирани в Турция, става задължително от 2026 г., предава ТРТ Хабер.

Според изменението, публикувано вчера и изготвено от турското Управление на сухопътния трафик, за различните специфики при превозните средства се предвижда различен период за прилагане на мярката. Тези превозни средства, които са произведени в периода 2025 – 2023 г., както и тези, които ще бъдат регистрирани за първи път след 31 декември 2025 г., ще трябва да са оборудвани със съответните устройства при първия годишен технически преглед (ГТП) след 1 януари 2026 г.

В същото време за превозните средства, произведени в периода 2022 – 2018 г., се предвижда този период да бъде удължен до първия ГТП след 1 януари 2027 г., а за тези, произведени през 2017 г. или преди това – до първия ГТП след 1 януари 2028 г.

В изменението е предвидено и удължаване до края на 2027 г. на срока за инсталиране на въпросните устройства в превозните средства, които са регистрирани като „ученически автобуси", тъй като за тях все още е в сила по-стара регулация, която предвижда единствено инсталирането на камери в периода февруари – октомври 2025 г., предаде БТА.