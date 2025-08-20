ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две трети от германците подкрепят спирането на изн...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21139809 www.24chasa.bg

САЩ ще боядисат оградата по границата с Мексико в черно, за да възпрепятстват преминаването

1772
Президентът на САЩ Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Правителството на САЩ планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да я направи прекалено гореща за катерене, заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, предаде ДПА.

Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата, предаде БТА.

Ноъм заяви, че оградата, съставена от плътно разположени метални колони, вече е "много, много трудна за прескачане, почти невъзможна", и се простира дълбоко в земята, което прави прокопаването на тунел под нея изключително трудно.

Министърката, която говори на пресконференция в Ню Мексико, добави, че боядисването на цялата конструкция в черно е "по специално искане" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тази мярка ще повиши температурата на повърхността при горещи условия и ще направи преминаването още по-трудно, заяви Ноъм.

Преди да бъде избран за президент през 2016 г., Тръмп обеща да построи стена по протежение на южната граница с дължина около 3200 километра, за да не допуска нелегални имигранти. Той започна изграждането на конструкцията по време на първия си мандат и се ангажира да я завърши в следващите години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини