Британското правителство сключи ново споразумение с Ирак за връщане на нелегални мигранти, прекосили Ламанша с малки лодки, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Споразумението, подписано от британския държавен министър на вътрешните по работи, ще установи официална процедура за връщане на иракчани, които са пристигнали незаконно в Обединеното кралство.

Миналата година Лондон и Багдад сключиха споразумение на стойност 800 000 британски лири (1 077 000 долара) за подпомагане иракските власти в борбата с мрежите за трафик на хора и организираната престъпност.

По-рано тази година британският премиер Киър Стармър и иракският премиер Мохамед Шия ас Судани се споразумяха да засилят сътрудничеството в областта на миграцията.

Джарвис подписа споразумението по време на посещението на заместник-министъра на външните работи на Ирак Фауд Хусеин в Лондон. Британското вътрешно ведомство заяви, че споразумението ще позволи "бързото" връщане на нелегалните мигранти.

Официалните данни на правителството сочат, че от март 2024 до март 2025 г. броят на иракчаните, които са пристигнали във Великобритания с малки лодки, е спаднал до 1900 спрямо 2600 през предходните 12 месеца, предаде БТА.