Две трети от германците подкрепят спирането на износа на оръжие за Израел

Почти две трети от германците подкрепят решението на канцлера Фридрих Мерц да спре частично износа на оръжие за Израел, показват резултатите от проучване на ЮГов, проведено за ДПА.

Проучването установи, че 65% от анкетираните подкрепят решението, обявено от правителството в Берлин по-рано този месец, докато 19% са против и 16% не са определили позицията си, предаде БТА.

Проучването сред 2175 души е проведено в средата на август.

Мерц заяви, че износът на оръжие за Израел, което може да бъде използвано в ивицата Газа, ще бъде спрян, като се позова на решението на израелското правителство да разшири военните операции в палестинските територии.

Канцлерът заяви, че Берлин ще продължи да подкрепя правото на Израел на самоотбрана, но не може да предостави оръжие за конфликт, който може да струва живота на стотици хиляди цивилни.

Подкрепата за решението беше над средната сред избирателите на Зелените, Левите, социалдемократите и консервативния блок ХДС/ХСС на Мерц. Тя беше по-ниска сред привържениците на пробизнес партията Свободни демократи и крайната десница "Алтернатива за Германия".

Мненията бяха по-разделени по въпроса дали Европейският съюз трябва да преразгледа споразумението с Израел, което урежда политическите и икономическите връзки. Няколко държави от ЕС, включително Испания и Франция, призоваха за суспендиране на пакта поради действията на Израел в Газа.

Според оценка, направена от ЕС по-рано тази година, поведението на Израел в ивицата Газа – по-специално ограниченията върху хуманитарната помощ – не съответства на принципите, заложени в пакта.

Германия се противопоставя на суспендирането или промяната на пакта, като твърди, че диалогът трябва да остане отворен. Проучването установи, че 45% подкрепят позицията на Берлин, 32% не са съгласни, а 23% нямат мнение.