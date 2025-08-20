Руската ПВО е свалила през нощта 42 украински дрона

Силите на противовъздушната отбрана (ПВО) през нощта са унищожили и прехванали 42 украински дрона над регионите на Русия, съобщиха от министерството на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ на 20 август дежурните средства на ПВО са прехванали и унищожили 42 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 – над територията на Воронежска област, 8 - над територията на Тамбовска област, 7 - над територията на Курска област, 5 - над територията на Ростовска област, по 2 - над териториите на Брянска, Орловска и Смоленска области, по 1 - над териториите на Краснодарски край и Липецка област", съобщиха от военното ведомство, предаде БТА.