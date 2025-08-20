Пожар с експлозии във фабрика в Кипър, евакуираха местните жители

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голям пожар, придружен с експлозии, е горял през тази нощ във фабрика за хартия в селището Ипсонас край кипърския град Лимасол, съобщи в електронното си издание в. „Филелефтерос".

Огънят е бил в близост до жилищни сгради, поради което са се наложили евакуации на местни жители. Според първоначални сведения от пожара са засегнати поне две къщи, предаде БТА.

Полицията съобщи, че заради пожара е затворен пътят между Лимасол и друг голям кипърски град – Пафос, както и по-малки пътища в района.

На мястото действат големи противопожарни сили. В момента изглежда, че пожарът е поставен под контрол.

Районът на Лимасол пострада силно от друг пожар в края на юли, в който загинаха двама души, причини огромни материални щети и опустоши площ, равна на около един процент от територията на острова.