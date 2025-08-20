Тайните места, където Тръмп и Путин се видяха

10 минути в кадилака "Звярът" на US президента подсказаха развитието на срещата

10 минути - точно толкова останаха насаме Доналд Тръмп и Владимир Путин в бронирания кадилак "Звярът". Американският президент покани колегата си от Русия да влезе в купето на снабдения със защитни системи, комуникационни технологии и пълна звукоизолация автомобил. Двамата пропътуваха разстоянието от пистата, където кацна самолетът на руския държавен глава до съвместната военна база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска.

Белият дом запази мълчание за това какво са си говорили в тежко бронирания кадилак. Не пуснаха дори и завоалирано съобщение. Пред "Икономик таймс" високопоставен американски представител е определил срещата като сърдечна и непринудена, а руската държавна телевизия коментира, че Путин е бил видимо спокоен.

Тези 10 минути са единствената част от събитието, където двамата са имали възможност да си кажат нещо в отсъствието на дипломати, министри или съветници. Пред "Икономик таймс" бивш служител по национална сигурност казва, че именно в колата е станало ясно как ще протече официалната среща. Без своите помощници двамата президенти са могли да обменят идеи, сигнали и придобият впечатление от първа ръка един от друг.

Всъщност в "Звяра" е имало трети - шофьора, но задната част на кадилака е отделена от неговата кабина чрез непрозрачна звукоизолирана преграда. Така се гарантира пълна конфиденциалност на разговорите на президента и неговите гости. В колата няма микрофони и записващи устройства. Дори шофьорът да е агент на "Сикрет сървис", той няма достъп до случващото се зад него.

Жестът на Тръмп да покани госта си в "Звяра" и фактът, че Путин се отказа да използва своята собствена лимузина "Аурус", говори за желание да се демонстрира близост или отправяне на стратегическо послание, коментира "Блумбърг". Каквато и да е била истината, никой няма да разбере. Но след цялата среща Тръмп определено не изглеждаше щастлив. Както се оказа, новина за спиране на огъня не дойде.

Очевидно двамата президенти са искали допълнително да не бъдат притеснявани от екипите си, защото има още един момент от Анкъридж, в който са останали насаме за кратко. Любопитното е, че това е показано само от руската държавна телевизия РТ. На разпространени от нея кадри те се виждат в приятелски разговор зад кулисите след края на официалната среща. Непосредствено преди да влязат на пресконференцията.

Единственият свидетел на шегичките им, както личи от смеха им, е преводачът на Путин. Това предполага, че разговорът е бил много личен. Тръмп се усмихва и дори потупва Путин по ръката, което според анализатори е знак за неформална комуникация. Домакинът първи подава ръка, а Путин се засмива на нещо, което му казва американският президент. Истината ще остане тайна, защото официални стенограми липсват.

И докато това са документирани две тайни срещи между двамата големи, някои наблюдатели смятат, че може да е имало трета в хотел "Капитан Кук", където бяха намерени 8 страници с логото на Държавния департамент на САЩ за посещението на Путин. Забравени на принтера, те съдържат информация за точни часове и място на срещите, меню и подарък към руския президент - статуетка на американски белоглав орел. Хотелът е на 20 минути от военната база и няма потвърждение там да се е провела официална среща.

Държавните глави на САЩ и Русия и друг път са си общували дискретно извън протокола. В Хамбург през 2017 г. по време на вечерята след сбирката на Г-20 Тръмп се приближава до Путин. В непланирания разговор тогава отново присъства руският преводач, но и американският. Бележките на последния впоследствие са конфискувани от неговия шеф, за да не останат никакви свидетелства за това, което са си казали. Дали Путин е последвал действията на колегата си, не е ясно, защото руските медии не са съобщили нищо по въпроса.

На следващата година в обстановка от XIX век в президентския дворец в Хелзинки, Финландия, двамата лидери отново остават на 4 очи и до тях са само преводачите им. Това трае цели 2 часа. По-късно на пресконференцията става ясно, че позициите им са се сближили. US милиардерът поставя под съмнение работата на собствените си разузнавателни служби и казва, че не вижда причина Русия да е намесена в изборите в САЩ, които той спечели. Путин очевидно е доволен.

На 15 август т.г. обаче двамата не можаха да постигнат такова единодушие за войната в Украйна. Но се срещнаха приблизително на средата на пътя между двете столици. Освен това мястото отговаря на завишените изисквания за сигурност за домакинството на среща на върха между САЩ и Русия - сигурни зони за срещи, пространство за движение на кортежи, контролирано въздушно пространство и инфраструктура за чувствителни комуникации.

Всъщност военновъздушната база Елмендорф е била домакин на срещите на много президенти и световни лидери, защото е удобна спирка за зареждане на гориво при полети между Вашингтон и Азия или между Европа и Азия.

Президентът Ричард Никсън и император Хирохито се виждат там през 1971 г. и това е първото посещение на японски монарх на чужда земя в 2631-годишната история на династията. Аляска е избрана като символ на разведряването, тъй като по времето на Втората световна война е била окупирана от Япония.

Тогава е имало личен разговор между президента Никсън и император Хирохито далеч от камерите в дома на Уолтър Хикел — бивш министър на вътрешните работи на САЩ, в Анкъридж.

На следващата година на връщане от историческата си визита в Китай Никсън нощува в дома на най-висшия генерал на Елмендорф. Там той де факто легитимира Пекин като световна сила срещу Съветския съюз, коментират тогава наблюдателите.

Друг американски президент - Джон Кенеди, разчупва американския протокол, като води част от тайните си разговори на борда на яхтата си Honey Fitz. Тя е кръстена на дядо му - Джон Франсис Фицджералд, бивш кмет на Бостън. Построена е през 1931 г. и първоначално е носила името "Ленор". Дълга е 28 метра, капацитетът й е до 35 гости.

На тяхно разположение са салон, трапезария, палуба и каюти. Интериорът е преработен от Джаки Кенеди, която се увлича по дизайна и превръща яхтата в уютно пространство. Там Джон Кенеди е обсъждал Куба, Виетнам и дори е обмислял среща с Фидел Кастро. Яхтата е била предпочитано място за срещи с брат му Робърт Кенеди, съветника Тед Соренсен и други ключови фигури от администрацията.

Ключови за развитието в света и емблематични за дипломацията през XX век са срещите между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов. Те не просто променят хода на студената война, а поставят началото на края й. Двамата лидери се виждат няколко пъти. За първи път това се случва на брега на Женевското езеро в замък от XVIII век, който носи ренесансови и класически елементи. През ноември 1985 г. в библиотеката на Fleur d'Eau лидерите на САЩ и СССР провеждат личен разговор насаме, само с преводачите си. Имението е построено между 1865 и 1867 г. от архитекта Франсис Жиндро за парижкия банкер Теодор Верн д'Арландес. Рейгън и Горбачов го избират заради неговата уединеност и символиката на швейцарския военен неутралитет. Срещата е част от Женевската инициатива, която поставя началото на ядреното разоръжаване.

На следващата година двамата лидери се виждат в бившата френска резиденция "Хьофди Хаус" в Рейкявик, Исландия. Срещата започва като неформална - в специална изолирана стая, където присъстват само още двама души - техните преводачи. Но се превръща в интензивен диалог за пълно ядрено разоръжаване. Горбачов предлага да се премахнат всички ядрени оръжия в рамките на 10 години. Рейгън настоява да запази правото на САЩ да развиват "Звездни войни".

Въпреки провала на преговорите този разговор се смята за пробив и води до договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег на действие през 1987 г. После двамата се срещат и в своите столици - Вашингтон и Москва, но това вече са официални визити.

Желание да избяга от обективите и прожекторите кара бившия германски канцлер Ангела Меркел да приеме руския президент Владимир Путин в бароковия замък от XVIII век "Месеберг" през 2018 г. Той е изолиран, охраняван и идеален за разговори далеч от камерите. Няколко часа двамата необезпокоявано обсъждат развитието в Сирия, разполагането на мироопазващи сили на ООН в Донбас, ядрената сделка с Иран, "Северен поток 2".

Дори точно на такава тайна среща изгрява звездата на бившия британски премиер Маргарет Тачър. Като лидер на опозицията през 1975 г. тя присъства на сбирката на обществото на "Билдербергите", в което членуват някои от най-богатите и влиятелни хора в света. Свидетели разказват, че Хенри Кисинджър (по онова време съветник на американския президент Ричард Никсън и държавен секретар на САЩ) и магнатът Дейвид Рокфелер са били впечатлени от нея, наричайки я звездата на събитието. Точната локация на срещата е хотел в турския курорт Чешме. Емблематична е не само заради Тачър, но и затова, че се провежда само дни преди края на войната във Виетнам, завземането на властта в Камбоджа от Пол Пот, старта на геноцид, в който са избити над 1 милион души, а кралят на Саудитска Арабия е убит.

Повечето от срещите на Билдербергите се провеждат, без да излизат с информация какво обсъждат и какви решения вземат. Те често са в луксозни хотели, чиято практика е да не разкриват подробности за гостите си.

Понякога световните лидери използват други събития, за да разменят важна информация. Като украинския президент Володимир Зеленски, който седна на стол до американския Доналд Тръмп в кулоарите по време на погребението на папа Франциск във Ватикана. След което двамата определиха срещата като много силна, макар и конкретни договорки от нея да не произтекоха.

Но нужда от дискретни разговори между световните лидери винаги ще има, затова и ще се намират специални места, където няма камери и протокол.