Британски съд спря настаняването на мигранти в хотел в графство Есекс

Общински съвет в графство Есекс, Великобритания спечели иск да бъде наложена забрана за настаняването на търсещи убежище в хотел, съобщи Би Би Си, цитирана от БНР.

В района на Епинг Форест, Северозападен Лондон, през последните дни се проведоха протести, които прераснаха в насилие.

Съветът поиска забраната, насочена към хотел „Бел", собственост на Somani Hotels Limited, след като търсещ убежище, пребиваващ там, бе обвинен в сексуално посегателство над 14-годишно момиче. Висшият съд уважи искането и постанови временна забрана.

Съдия Стивън Еър произнесе решението си, след като отказа 11-часов опит на министъра на вътрешните работи Ивет Купър да отхвърли делото на общината.

Търсещите убежище трябва да бъдат изведени от хотела до 16:00 ч. на 12 септември, постанови съдията. Всички 80 стаи в хотела изглеждат заети и към миналия месец той е бил дом на около 140 мъже.

Министерството на вътрешните работи предупреди, че решението ще "окаже значително влияние" върху способността му да настанява търсещи убежище в хотели в цяла Великобритания.

