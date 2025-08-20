Борис Джонсън за срещите за мир в Украйна: Това е най-доброто решение

Борис Джонсън, бившият министър-председател на Обединеното кралство, смята, че серията от срещи между Тръмп, Зеленски и Европа във Вашингтон са били най-доброто досега за решаване на кризата с Украйна.

В своята колонка във вестник "Дейли мейл" Борис Джонсън пише, че след ужаса от това да гледат как Путин ходи по червения килим в Аляска, сега украинските му приятели си мислят, че са на прага да спечелят нещо безценно като награда от Доналд Тръмп, защото никой досега не е имал куража да го направи. Става дума за гаранции за сигурност – тоест споразумение "всички за един и един за всички", че ако Украйна бъде нападната, всички подписали този договор ще се притекат незабавно в защита на Украйна (ангажимент, на който Украйна, разбира се, би отвърнала със същото), пише Джонсън, цитиран от БНР.

Целият проблем с Украйна след Студената война е, че тя е изгубена в геостратегическа неяснота.

"Наистина ли украинците живеят в свободна, суверенна и независима страна, както гласи конституцията от 1991 г.? Или ние на Запад тайно си мислим, че украинците все още са някак си в орбитата на Москва, част от неизречена руска "сфера на влияние"; с други думи, сателит на Кремъл, неспособна наистина да избира собствената си съдба?", продължава бившият премиер.

"Повече от 30 години изпращаме смесени сигнали. Изразяваме възмущение от руското отношение към Украйна, но никога не сме направили нищо достатъчно, за да възпрем тази агресия. Десетилетия наред не успяваме да предложим на украинците защитата, която предлагаме на балтийските държави и всички останали източноевропейски страни", допълва Джонсън.