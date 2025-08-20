Тръмп обвини най-големия музеен комплекс в САЩ в прекомерно внимание към историята на робството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини института Смитсониън, един от най-големите в света комплекси от музеи и научноизследователски центрове, в прекомерно внимание към негативните страници от историята на страната, по-специално към периода на робството, и в игнориране на нейните успехи и постижения, съобщи ТАСС.

"Институтът "Смитсониън" излезе извън контрол, там всички говорят само за това колко ужасна е нашата страна, колко лошо е било робството и как потиснатите не са успели да се реализират. Нищо за успехите, за светлината, за бъдещето. Няма да допуснем такова нещо", написа президентът на страницата си в социалната мрежа "Трут соушъл".

Той добави, че е наредил на юристите да проверят музейния комплекс и, ако е необходимо, да го заплашат с лишаване от федерално финансиране и глоби по аналогия с редица американски университети, към които Тръмп е имал подобни претенции. Президентът подчерта, че според него музеите в САЩ трябва да представят "най-добрата страна в света", предаде БТА.

През март Тръмп нареди на института "Смитсониън" да премахне от своите програми и изложби всичко, което съдържа препратки към "неподходяща идеология". Съгласно указа, на института ще бъде забранено да изразходва държавни средства за експозиции или програми, които "омаловажават общите американски ценности, разделят американците по расов признак или промотират програми или идеологии, несъвместими с федералното законодателство и политики".